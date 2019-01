Il y a de la richesse ici et ça se sent. Car voilà un sauvignon qui fait le dos rond au lieu du hérisson habituel plutôt habitué à vous décrocher ses pointes herbacées bien fraîches et acérées. À tel point qu’il apparaît méconnaissable derrière son fruité tout en rondeur et ses saveurs substantielles, de belle longueur. (5) Explication des cotes

Le blanc ★★★ Reuilly Les Pierres Plates 2015, Loire, France (24,75 $ – 11463810)