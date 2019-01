Reconnaissable entre tous avec ce fruité fonceur qui n’a pas froid aux yeux, cette cuvée des hauts plateaux frais persiste avec conviction et sincérité à traduire le fruité tel qu’il est. À la fois coloré, intense et soutenu, avec des nuances poivrées et fumées où cassis et boisé se fondent et font bon ménage. Corps, vigueur et longueur. (5 +) Explication des cotes ©

Le rouge ★★★ Cabernet Sauvignon 2016 Aconcagua Alto, Errazuriz, Chili (20,65 $ – 13394766)