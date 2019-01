On a l’impression de sucer une sucette au sirop d’orgeat tant la sapidité saline titille ici la vivacité dégagée par les agrumes, creusant un peu plus le contraste entre le sucré et l’acidité. Un gros manseng mis en forme avec dextérité pour un blanc particulièrement turbulent qui ratissera large sur bon nombre de plats à table. (5) Explication des cotes

Moins de 16 $ ★★ 1/2 L’Incomparable Beau Manseng 2017, Pyrène, Côtes de Gascogne, France (14,80 $ – 13188778)