De la Mésopotamie jusqu’à nous

Melacce Montecucco 2016, Castello Colle Massari, Italie (18,90 $ – 13574370). Ce vermentino bio offre une vigueur, une intensité et un fondement fruité dont la touche saline et minérale fera le bonheur d’une chaudrée de palourde au vin blanc. Digeste et de belle longueur. Très bon, mais faites vite ! (5) ★★★

Cuvée F 2016, Domaine Ferrer-Ribière, vin de pays des côtes catalanes, France (20,90 $ – 11096271 – bio). La robe noire est si dense et les tanins sont si matelassés que le tout donne l’impression d’être littéralement absorbé corps et âme dans une marmite de confiture de cassis et de mûres. Sombre et profond, oui, un rien ténébreux, compact sans toutefois offrir la moindre aspérité, comme si le fruit fraternisait par son moelleux avec cette espèce d’autorité minérale proposée en sous-sol. Un gaillard de l’arrière-pays qui raconte avec sincérité le meilleur de sa terre nourricière. (5 +) ★★★ ©

Singular 2017, A D, Vinho Verde, Portugal (23 $ – 13861096). Nous ne sommes pas ici sur la corde raide du rasoir qui vous découpe la langue comme on le ferait d’un tartare de fruits de mer, quoique l’accord en soit plus que louable, mais plutôt sur un assemblage dont la rabigato constitue l’essentiel. Un blanc sec fourni, mais aussi vibrant et claquant, sur une finale qui ne cesse de s’élever en beauté. Il en reste très peu cependant. (5 +) ★★★

Pinot Noir 2016, Schug, Sonoma Coast, États-Unis (29,95 $ – 10944232). Son moelleux de texture impressionne et sait se faire tendre derrière une façade épicée et bien liée par de beaux tanins mûrs. Un pinot noir peu acide, fondu, habilement cadré par un joli boisé. Servir un rien rafraîchi. (5) ★★★ ©

Beaujolais Blanc 2017, Christophe Pacalet, Bourgogne, France (29,95 $ – 13112870). Ce chardonnay vous donne le goût de fréquenter le chardonnay plus souvent. Car il se trouve ici dans un contexte où on le laisse s’exprimer avec une épaisseur mise en relief par son auteur, sans toutefois en dénaturer l’esprit. Car on y sent le ferment et la lie fraîche, la mie de pain presque moelleuse sous la dent. Un blanc sec de bon volume, au moelleux substantiel et à la finale qui tient bien en haleine le gourmand qui en redemande. Qui a dit que le beaujolais blanc n’était que du folklore pour touristes égarés ? (5 +) ★★★1/2 ©

Bourgogne Blanc Lorraine 2017, Comte Senard, Bourgogne, France (31,25 $ – 13831911). Ce blanc sec joue de discrétion, avec sa touche de fruit blanc, de massepain, de brioche et de beurre frais alors qu’il déroule en bouche une texture suave et fraîche dont l’ampleur, la profondeur et la longueur témoignent d’origines qui ne manquent ni de style ni de noblesse. (5 +) ★★★1/2 ©

Hautes Côtes de Beaune Clos de la Perrière 2015, Domaine Parigot, Bourgogne, France (34,25 $ – 12875841). Le millésime 2015 en Bourgogne rallie les amateurs comme une 100 watts attire les papillons de nuit au coeur de la forêt. Impossible de ne pas en subir le pouvoir d’attraction ! Celui élaboré par Alexandre Parigot pousse l’expression aromatique du pinot noir à la verticale comme à l’horizontale avec ses notes franches de cerises noires bien mûres et sa trame tanique ronde, épicée, de longue portée. On se régale ! Vaut largement son prix. Trois bouteilles pour la cave ! (5 +) ★★★1/2 ©

Clos des Vignes 2014, Domaine Gardiès, Côtes du Roussillon Villages Tautavel, France (36 $ – 10781445). De vieux grenaches et carignans assemblés à des syrahs et mourvèdre tombent, au nez comme en bouche, tel un lourd rideau de velours engouffré, pour ne pas dire étouffé, par un mistral à écorner les boeufs. La puissance est au rendez-vous, telle une lame de fond charriant un fruité opulent, mûr et rayonnant, laissant dans son sillage des dépôts organiques minéraux qui ajoutent au relief et à la longueur en bouche. Le tout demeure frais et d’une précision étonnante, baigné d’une vibrante luminosité. Longue garde prévisible. (10 +) ★★★★ ©