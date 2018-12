Cette cuvée qui fait la part belle au cinsault étonne par son caractère fortement épicé où le romarin et l’estragon dominent sur une bouche fluide, mais aussi marquée par une puissance habilement gérée par la fraîcheur de l’ensemble. Ici, sols et microclimat ajoutent à ce caractère de silex et de fumée profondément minéral. (5 +) © Explication des cotes

Le rouge Clos des Fous Itata 2017, Chili (17,95 $ – 12797686)