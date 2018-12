Vous aimez le cava et ses bulles ? En voici un présenté sans ses bulles, dans une version tranquille avec un fruité 100 % xarel-lo qui en assure la sève et trace le profil aromatique. Un blanc sec donc, au goût de gâteau au miel et d’orange, simple d’expression, mais convaincant par sa finale nette et savoureuse. (5) Explication des cotes

Le blanc ★★ 1/2 Pansa Blanca 2016, Raventos D Alella, Espagne (17,70 $ — 13637502)