Distillé sous les tropiques à partir de jus de canne (garapo), élevé ensuite en Charentes maritimes pendant une quinzaine d’années en fûts (bourbon et cognac), et voilà ce somptueux rhum au bouquet large d’orange et d’épices jouer de textures tout en demeurant sec, vivace et superbement encadré par l’élevage. Belle affaire à ce prix ! Explication des cotes

La surprise ★★★★ Ron 15 ans, Naud, Panama (64,25 $ — 13843322)