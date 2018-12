Vous ne souhaitez pas alourdir une table et voulez ménager vos invités ? Cette mondeuse vivante, légère et poivrée, pour ne pas dire endiablée, trouvera à lancer le bal de vos festivités. Le fruité y est croquant, la trame, souple et articulée, alors que la finale invite le saucisson de Bologne et autres charcuteries à rebondir avec lui. Servir frais. (5) Explication des cotes

Le rouge ★ 1/2 Mondeuse 2016, Jean Perrier, Savoie, France (18,30 $ – 11208430)