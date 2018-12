Encore et toujours ce style épuré, vivant mais aussi transparent, comme si l’on discernait par radiographie interposée un fruité plus réel encore. C’est sec et pourvu de ce qu’il faut de rondeur pour assurer du volume et une jolie longueur. (5) Explication des cotes

Le blanc ★★★ Chablis 2017, Domaine Louis Moreau, Bourgogne, France (27,65 $ — 11094727)