Sans doute l’un des grands dans le monde des « petits » vins, en ce sens qu’à ce niveau, ce blanc trouve bien modestement sa place en la revendiquant avec franchise et une bonne dose de sincérité. Le fruité y est abondant, généreux et de bel éclat et ne cesse de rebondir sous une vivacité très saine. Très polyvalent à table ! (5) Explication des cotes

Moins de 16 $ ★★ 1/2 Chardonnay 2017, Domaine La Hitaire, Grassa Fille Fils, Gascogne, France (10,40 $ – 12699031)