Ce monastrell (mourvèdre) évoque le cannonau (grenache) de Sicile par son envolée aromatique qui le rapproche de l’origan, de la sarriette et du poivre moulu. Ajoutez souplesse et volume, mais surtout ici une solide trame vineuse, et vous avez là un candidat redoutable pour ce ragoût d’orignal longuement mijoté. (5+) Explication des cotes

Le bio ★★ 1/2 Comoloco 2017, Jumilla, Espagne (16,80 $ – 12207957)