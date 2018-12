Paolo de Marchi, maître ès sangiovese

Nebbiolo d’Alba Paisan 2016, Bersano, Piémont, Italie (18,40 $ – 13594987) : Tout simple, néanmoins convaincant que ce nebbiolo bien frais, épicé, doté d’une structure moyenne qui le destine à un paillard de veau aux champignons ou à un simple bol de pâtes aux truffes. (5) ★★1/2

Inspiracion Valdemar 2015, Rioja, Espagne (19 $ – 11903344) : Cette base de tempranillo s’ouvre sur des flaveurs riches, à la fois florales et épicées, vanillées et boisées. Corps, matière et jolie fraîcheur sur une bouche qui s’épanouit avec harmonie, en amont d’une finale qui ne manque pas de longueur. Vin de soir où trône la viande braisée de votre choix. (5 +) ★★★ ©

Graciano 2015, Baron de Ley Varietales, Rioja, Espagne (22,35 $ – 12559830) : Ça sent la violette, la vanille et l’olive verte à plein nez, avec ce toucher de bouche lissé bien typique des vins élevés sous bois de la Rioja. Le charme opère sans qu’il soit question de réfléchir, jouant de textures fraîches et un rien serrée, le tout allongé sur une finale bien sentie. Relèvera une bavette ou une saucisse de veau grillée. (5) ★★★ ©

Chardonnay 2016, Quails’Gate, Vallée de l’Okanagan, Canada (22,95 $ – 12456179) : Le fruité de pêche mâtiné d’une touche boisée vanillée donne ici rapidement le ton. Un blanc sec bien frais à la texture onctueuse et animé d’une grande clarté. Harmonie et indice élevé de buvabilité. (5) ★★★ ©

Château Ducluzeau 2014, Listrac-Médoc, Bordeaux, France (31,50 $ – 13867527) : Où sont les Bordeaux 2015 sur notre marché ? En attendant, il faudra se contenter de ce 2014 plus linéaire, moins fouillé, mais qui ne manque pas pour autant d’intérêt. Le merlot dominant dans l’assemblage y est mûr et sphérique, appuyant une texture fine, fondue et bien fraîche sur une finale de belle longueur. (5) ★★★ ©

Domaine la Soeur Cadette, Cuvée La Châtelaine 2017, Vezelay, Bourgogne, France (32,75 $ – 11094621) : L’ambiance se situe à cheval entre le glissant moelleux d’un beau mâcon du nord et l’acuité plus tranchée d’un chablis plus tonique et vertical. Une espèce de consécration fruitée dont la sève fine est modulée avec un souci du détail et de la précision manifestes. Un blanc inspiré dont le souffle fruité porte longuement, avec élégance et longueur. Apaisant, sensuel, mais aussi drôlement gourmand ! (5 +) ★★★1/2 ©

Quinta do Vale Meao 2014, Douro, Portugal (106 $ – 13171749) : Une solide base de touriga nacional de haute lignée assure ici la base de ce rouge sec impérial qui ne cesse, au fil de la dégustation, d’afficher la richesse de son patrimoine lié à son terroir d’origine. Qu’est-ce qui fait le grand vin ? Cette impression d’apaisement et de questionnement qu’il offre à un goûteur prit en otage sans vouloir se libérer de sa position, trop heureux qu’il est de la magie du moment. Il y a aussi, pour un vin, ce mélange d’ambition modulé avec élégance et raffinement tout en racontant une histoire sensible encore une fois du terroir qui l’a vu naître. Vous savez tout. Ne vous reste qu’à déguster, les yeux fermés. (10 +) ★★★★1/2 ©