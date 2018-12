Vous prévoyez quelques fondues au fromage roboratives en famille sous peu ? Passez outre ces rouges musclés et autres blancs plats et peu acides pour servir à grandes rasades ce blanc sec et vivace au goût de pomme et de poire dont la légèreté de propos se chargera du sourire de vos invités et, bien sûr, de leur digestion ! (5) Explication des cotes

Le blanc ★★ 1/2 Savoie Cuvée Gastronomique 2017, Apremont, Jean Perrier Fils, France (16,85 $ – 11965182)