François Lurton cartonne une fois de plus avec ce cépage dont il commence à saisir les codes pour mieux en livrer l’expression. Nous sommes dans ce mouvement d’archet chatouillant les cordes de violons, qui jouent les aigus sans toutefois vous assourdir. C’est sec et friand, net, tonique et citronné. (5) Explication des cotes

Moins de 16 $ ★★ 1/2 Verdejo La Perdiz 2017, Hermanos Lurton, Rueda, Espagne (15,85 $ – 00727198)