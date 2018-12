Une image ? Ce rouge coloré ressemble à un draveur de la Saint-Maurice qui n’y va pas avec le dos de la pitoune tant il est vigoureux et énergique, rustique mais aussi vaillant et endurant. Du type qui garde son équilibre malgré le relief des tanins et la mâche assumée de sa matière fruitée. C’est vrai, solide, sincère. (5) Explication des cotes

Le bio ★★ 1/2 Pont Neuf 2017, Vin de Pays du Gard, France (16,05 $ – 896233)