La gamme maison est impeccable. Des garganegas qui ont du chien, de la mâche et de la parlure, comme le dirait Fred Pellerin. Derrière une robe or, digne des films de Visconti, se profilent des arômes riches évoquant la cire, la crème anglaise, la marmelade de citron confit et le coing. Bouche ronde mais fine qui évoque un bon bio nature. Magnifique ! (5) Explication des cotes

Le blanc ★★★ 1/2 Soave Colli Scaligeri 2017, Castelcerino, Filippi, Vénitie, Italie (24,10 $ – 12129119)