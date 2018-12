Prenez le temps de laisser les lies fines de la barrique dorloter le cépage blanc godello et vous entrez alors dans une dimension nouvelle. Une ouverture profonde où les flaveurs de citron confit, de gingembre et de pêche au jus gagnent graduellement sur des amers qui élèvent plus encore la finale. Insolite ou original, vous décidez ! (5+) Explication des cotes

La surprise ★★★ 1/2 Godelia Selección Godello 2013, Bierzo, Espagne (30,75 $ – 12276805)