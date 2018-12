Quoique dans l’enfance de l’âge, cette cuvée où domine le merlot (+ cabernet sauvignon, malbec et syrah) vous enlève dès le premier coup de nez en raison de sa fraîcheur et de son acuité. La suite s’arrondit avec charme, mais aussi avec vigueur, plénitude et intensité, culminant sur une finale racée, longue. Un top bio ! (10+) Explication des cotes

Le canon ★★★ 1/2 Chante Coucou 2014, Elian da Ros, Côtes du Marmandais, France (36,50 $ – 12723142)