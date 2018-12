Mes champagnes artisans

Cette chronique ne vise nullement à résoudre la quadrature du cercle. Encore moins celui de la bulle champenoise ! La mosaïque cépages, terroirs, climats, assemblages, vins de réserve et élevage sur lies est déjà si pointue en amont qu’il ne reste plus, en aval, qu’à laisser l’euphorie percoler en vous gratifiant d’une bonne dose de dignité et d’intelligence après le boire ! À son apogée, le champagne ajoute à la légèreté de l’être une profondeur rarement atteinte avec d’autres vins. Comme si l’être et le paraître fusionnaient.

J’aime le champagne. Non par snobisme, mais par réalisme. Il a ses détracteurs. Je les respecte, bien qu’ils me laissent dubitatif. J’aime le « vin » de champagne. Car non seulement ce « vin » trouve-t-il son inspiration à l’intérieur de la mosaïque citée plus haut, mais il s’adjoint du coup un train de bulles à rendre insomniaque un chef de gare, la mise en relief de ces bulles, entre six à huit bars de pression, ne servant plus qu’à valoriser le contexte, le lieu, l’origine même de l’appellation champenoise. En ce sens, le champagne est unique.

Leurs produits sont sans doute plus difficiles à dénicher en succursales, mais je tenais à vous présenter ici ces artisans récoltant-manipulant (par rapport aux grandes marques), dont les productions originales, toutes en bio, valent largement le détour. Une nouvelle génération aussi appliquée qu’inspirée qui modèle déjà le vin de champagne de demain. Quelques mots.

Pierre Gerbais Grains de Celles Extra-Brut, Vallée de l’Aube (52,50 $ – 13647014 – pinot noir (50 %), chardonnay (25 %), pinot blanc (25 %) – taux de sucre de 3 g/l – 20 parcelles). S’il n’y avait qu’un champagne artisan à servir, celui d’Aurélien Gerbais serait incontestablement parmi les favoris ! Surtout en raison de cet apport en pinot blanc qui ajoute à la rondeur tout en soulignant, par sa finesse, les marnes (kimméridgiennes) locales. Et digeste avec ça ! (5+) ★★★ 1/2

Fleury Blanc de Noirs Brut, Vallée de l’Aube (58,50 $ – 13090631 – 100 % pinot noir – 6,6 g/l) . On entre rapidement au coeur du sujet, sans détour, avec un fruité dense et de belle franchise et une texture qui maille avec énergie le tout, en nous laissant une impression de contentement et de bien-être, comme si on avait été bien nourri au passage. Une maison familiale toujours très pertinente. (5+) ★★★ 1/2

Pascal Doquet Premier Cru Extra Brut 2006, Coeur de Terroir, Vertus (93 $ – 13142551 – 3,5 g/l – 132 mois sur lies). Ce magnifique champagne réussit le pari de raconter une histoire en profondeur, multipliant les passages et les anecdotes sur une trame organique soutenue par un train de bulle serré et consistant. Beaucoup de vigueur, de tension, de crédibilité fruitée. Une grande bouteille de repas qui vous fera découvrir une face cachée de l’appellation. (5+) ★★★★ 1/2

Frédéric Savart L’Accomplie 1er Cru Extra Brut, Écueil (99,25 $ – 13565342 – 80 % pinot noir – 2 terroirs – 5 g/l). Avec les parcelles Mont Benoit et Mont des Chrétiens (de haute voltige celui-là ! – (5+) HHHH 1/2), ce cru fort en gueule donne à manger et à boire, sur le plan physique comme spirituel. Densité de bulles et de saveurs, amplitude et vigueur sur un ensemble droit, bien construit. Tiendra sur la côte d’agneau grillée. (5+) ★★★★

Bérêche « Rive Gauche » Pinot Meunier Extra Brut 2014, Vallée de la Marne (99,75 $ – 13450941 – 100 % pinot meunier – 3 g/l – 36 mois sur lies). Sur les hauts coteaux crayeux de Ludes, les vins de Raphaël et de Vincent Bérêche repoussent les limites du grand champagne, dans sa sève et sa dimension organique. Vinifié sous bois, le vin de base arbore déjà une dimension, une densité rare tout en confirmant une bouche qui ne manque ni d’élégance ni de profondeur, surtout pour des meuniers. Ne laisse pas insensible ! (10+) ★★★★

D'autres bulles Clos Amador Brut Reserva, Cava, Catalogne, Espagne (14,95 $ – 12888182 – 9,5 g/l – 15 mois sur lies au minimum) : Une découverte de dernière minute pour un cava qui trouvera lui-même à être bu en quelques minutes seulement ! À moins de 15 $, pas question d’être difficile ici, car ce mousseux est diablement habile à séduire sans tomber dans la facilité des bulles commerciales gonflées à l’hélium. L’ensemble est harmonieux, le fruité bien net et il laisse la bouche prête à rebondir pour la suite. Très recommandable. Servir bien frais ! (5) ★★1/2



Bisol 1542, Prosecco Superiore Valdobbiadene Brut, Vénétie, Italie (22,15 $ – 10839168 – glera (85 %), pinot blanc (10 %), verdiso (5 %) – méthode Charmat) : C’est la clarté du fruit, la subtile légèreté de l’ensemble combinée à cette incroyable sensation crémeuse en bouche qui font les meilleurs proseccos. Un véritable nuage de vin mis en mousse pour chasser cafards et grisailles. (5) ★★★



Crémant de Bourgogne Brut Rosé, Vitteaut-Alberti, Bourgogne, France (23,85 $ – 12536101 – 14 g/l – 16-18 sur lattes – 100 % pinot noir) : Cette maison familiale sait mettre en bulle en prenant soin d’assurer suffisamment de corps et de vinosité à l’ensemble tout en jouant l’élégance et la longueur en bouche. Toujours recommandable. (5) ★★★



Patrick Piuze Non dosé, Méthode traditionnelle, Domaine Moutard Diligent, Chablis, Bourgogne, France (24,80 $ – 12999181 – 100 % chardonnay – 0 g/l) : « Moussé » en Champagne pour le chablisien Patrick Piuze, cette cuvée demeure le secret le mieux gardé côté prix. On y retrouve l’acuité des meilleurs chardonnays cadrés avec précision, du style et une dose d’énergie à vous placer dans un état spontané de lévitation. Finition impeccable ! (5 +) ★★★ 1/2



Vignoble du Ruisseau, Méthode traditionnelle, Rosé 2013, Cantons-de-l’Est, Québec (35 $ taxes incluses, à la propriété) : Chardonnay et pinot noir élevés sur lies entre 24 et 36 mois s’assurent ici d’une présence, d’un dynamisme étonnant. Ajoutez un dosage modéré (autour de 6 grammes de sucre au litre) et vous profitez ici d’une cuvée fort digeste qui tient ses promesses. (5) ★★★

La maison familiale portugaise Cortes de Cima



Cortes de Cima Aragonez 2014 (33,75 $ – 10223726) : Quand la qualité du millésime le permet comme pour ce 2014, la maison vinifie une parcelle unique de cet aragonez dont le profil singulier évoquant le chocolat noir « After Eight » étonne. Il en résulte une robe sombre, des arômes serrés et bien frais et une bouche structurante mais aussi ample et profonde. La finale longue et épicée confirme un élevage sous bois approprié. Fera un malheur sur un braisé goûteux (5+) © ★★★1/2 C’est l’histoire du danois Hans Kristian Jorgensen et de son épouse californienne Carrie débarqués dans l’Alentejo portugais en 1988 et qui aujourd’hui, avec leur fille Anna et leur fidèle canin disposent de 230 hectares de vignoble (Cortes de Cima) avec, en bordure côtière Atlantique 50 autres hectares additionnels. Tout ici respire l’ordre, la logique, l’équilibre, le souci du détail. Jorgensen est un méticuleux doublé d’un scientifique, rien ne lui échappe. La batterie de vins habillés d’étiquettes stylisées qui, au dernier décompte tournait autour de 21 cuvées (en expansion !), ne fait pas oublier qu’il y a dans chacune des bouteilles des cépages portés à leur maximum d’expression, sans sacrifier à la véracité des magnifiques terroirs locaux. Des vins modernes, précis, vendu à des prix sages. Carrie et Anna étaient de passage la semaine dernière au Québec, la jeune Anna voguant ensuite vers son premier vrai boulot d’oenologue du côté du Rhône, précisément en Côte Rôtie. Mon petit doigt me dis que nous allons en entendre parler ! Quelques mots sur les vins dégustés.(12,80 $ – 11156238) : En provenance des 50 hectares du vignoble côtier Zambujeira Velha, les verddelho, alvarinho, sauvignon blanc et viognier trace un blanc sec vivace et croquant, bien que discret sur le plan aromatique. Les accras de morue nageront ici dans le sens du courant ! Excellente affaire ! (5) ★★1/2(18,45 $ – 12185639) : C’est se, clair, net et précis sans compter que ça donne soif et que ça donne soif encore. Touche d’agrume sur profil aérien (5) ★★1/2(13,80 $ – 10403410) : Ce sont les 30% d’aragonez (le tempranillo local) qui marque cette cuvée complétée par des cépages locaux où la syrah confère pour sa part une personnalité forte. Corps moyen mais personnalité évidente pour un rouge sec coulant, bien lié, de première fraîcheur (5) ★★1/2(21 $ – 13914021 – I.P. – vinsbalthazard.com ) : Assemblage ici d’aragonez et de syrah du vignoble de Cortes de Cima et de 25% de pinot noir en provenance du vignoble côtier où les sables sont plus important. Il en résulte un rouge parfumé, ample et de belle constitution, avec un étonnant souci du détail derrière. Une découverte (5) © ★★★(18,90 $ – 10944380) : Encore une fois, la fraîcheur est au rendez-vous sur un ensemble dont la richesse de sève fournie l’occasion de griller une côte de porc sur le champ. Et toujours cette belle finale bien circonscrite (5) © ★★★(25,95 $ – 10960697) : La syrah est incontestablement la star du domaine. Elle le prouve ici avec ses tanins fruités mûrs et abondants tout en maintenant un profil coulant, frais et très digeste (5+) © ★★★ . L’âge du vignoble commence à mieux cerner le personnage comme il le fait d’ailleurs pour la superbe cuvée(70 $ – 745174), ici d’une étonnante précision. Cette dernière est en voie de devenir une référence au Portugal. La jeune Anna saura bien la jouer à l’aveugle un jour avec les stars de la Côte Rôtie ! (10+) © ★★★★(33,75 $ – 10223726) : Quand la qualité du millésime le permet comme pour ce 2014, la maison vinifie une parcelle unique de cet aragonez dont le profil singulier évoquant le chocolat noir « After Eight » étonne. Il en résulte une robe sombre, des arômes serrés et bien frais et une bouche structurante mais aussi ample et profonde. La finale longue et épicée confirme un élevage sous bois approprié. Fera un malheur sur un braisé goûteux (5+) © ★★★1/2