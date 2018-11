Le canon ★★★★ Mount Veeder Winery Cabernet Sauvignon 2015, Napa Valley, États-Unis (50 $ – 13429658)

Un beau morceau de bravoure fruitée. Morceau découpé à même une pâte de fruits aux essences de cassis, de mûre et de cerise noire. Ensemble monolithique, dense, coloré et profond, par ailleurs très frais dans l’expression et gagnant sur celui de la texture. Évidemment puissant, mais sans être carré. Le « king cab » adoubé. (10+) Explication des cotes