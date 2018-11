La machine à voyager dans le temps

Le vin est un art que l’on dit éphémère. À peine accouché de sa fermentation originelle et le voilà déjà livré aux affres d’une lente mais inéluctable oxydation. L’usure du temps, dit-on. Comme pour l’être humain, son temps est compté. Les amateurs qui disposent de caves à vin parfois pharaoniques devraient y « boire », car un vin bu sur le tard n’est ni plus ni moins qu’un rendez-vous manqué.

Une fuite vers l’avant

J’aime bien l’idée de laisser du temps au temps. L’oenologue champenois ne bousculera pas le vin laissé sur lattes pendant 48, 72 voire 120 mois, alors qu’un boucher ne dédaignera pas attendre ses côtes de boeuf 48, 60, 120 jours et même plus pour en approfondir les saveurs. Et que dire de ces amants déjouant le sablier du temps sous des parades amoureuses à faire rougir un saint ? « Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. » C’est que le temps sait faire.

En matière de vin, un petit coup de pouce au temps n’est cependant pas déplacé pour autant. Prenez un vin que vous passez en carafe. Que se passe-t-il alors ? Il y aura d’abord une évaporation de l’alcool. Plusieurs degrés de cet alcool pourraient être retranchés au vin après 12 ou 24 heures. Mais pas les saveurs élémentaires, contrairement aux idées reçues. Un vin ne « mange » pas ses sucres, par exemple, c’est la structure qui change.

Intervient ensuite l’oxydation en tant que telle. Après quelques minutes déjà, l’impression dégagée en sera une d’ouverture, de libération aromatique, suivie en bouche d’une sensation arrondie de souplesse des tanins. Les notes « piquantes » de soufre et autres touches réductrices donneront l’impression de s’évanouir alors que le vin gagnera en textures. À noter cependant que toutes déviations, même subtiles, liées de près ou de loin au fameux bouchon, ne disparaîtront pas.

J’ai testé cette semaine pour vous deux instruments — aux antipodes l’un de l’autre — susceptibles d’avoir un impact sur leurs oxydations respectives. Nul protocole scientifique ici, sinon, une dégustation comparative à l’aveugle du Rioja Conde de Valdemar Crianza 2015 à base de tempranillo (16,20 $ – 897330 – (5) HH 1/2). Résumons.

L’aérateur. Par Daniel Durand, artisan (69 $, taxes et frais postaux inclus).Cristal entièrement soufflé bouche, ce bel objet conçu scientifiquement selon les préceptes du « laminage des fluides de Bernoulli », que l’on place en entonnoir au-dessus du verre, fonctionne. Encore faut-il être attentif aux résultats. Le nez du tempranillo semblait plus « relâché », plus ouvert, un rien plus détaillé. La bouche elle, m’est apparue plus souple. Illusion ? Peut-être. Reste qu’il a été testé trois fois avec le même résultat.

iFavine, the Sommelier, Breville (560 $). Le principe est simple : injecter un flux constant d’oxygène purifié et hautement concentré pour améliorer les saveurs et lisser les tanins. Ici, une minute correspond à une heure d’aération, chaque cépage ayant son temps d’oxygénation requis selon un tableau fourni dans la brochure. Dans le cas du tempranillo, on suggère deux minutes. Trois tests plus tard avec un verre témoin évalué par triangulation (trois verres, mais deux semblables), mêmes résultats. Les arômes originels de cerise se sont déplacés vers le moka avec une trame tannique moins ronde, plus en relief. Mon impression est que le vin a cédé sur le plan qualité pure. Cela demeure mon impression. Morale de l’histoire ? Prenez deux heures à vous ouvrir au vin plutôt que deux minutes à le voir percoler. Vous pourrez ainsi faire d’une pierre deux coups : boire et manger !

