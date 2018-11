Le 1er décembre fournit l’occasion d’enfiler son capot de poil et de servir au souper un rouge qui n’en manque pas. De poil, je veux dire, même sur la langue ! Du nez et de l’étoffe, touffu, mais aussi glissant par le moelleux de son fruité. Une petite merveille où le grenache domine et conforte par sa puissance et par sa maturité. (10+) Explication des cotes

La surprise ★★★★ Clos de l’Oratoire 2016, Châteauneuf-du-Pape, Rhône, France (51 $ – 13745642)