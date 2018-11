Des grenaches libres, généreux et heureux de vivre côtoient ici du tempranillo et du cabernet sauvignon dans une ambiance qui se veut des plus décontractées, comme si le passé et le futur n’avaient plus aucune importance. Car voilà, c’est bon maintenant, avec corps, puissance et simplicité. Hamburger ? Tout bon. (5) Explication des cotes

