Il est à grandeur d’homme, ce rouge, avec l’assurance et l’ambition de celui qui a vu neiger et se sait construit sur de solides bases. Une solide base de syrah, habilement fusionnée à des cabernets sauvignons qui le contractent et fournissent tonus et structure. L’ensemble est corsé, profond, charpenté, mais aussi très civilisé. Attendez, si vous le pouvez. (10+) Explication des cotes

Le canon ★★★★ Le Grand Rouge de Revelette 2016, IGP Méditerranée, France (42 $ – 10259745)