La dominante de cabernet sauvignon déroule ici une présence qui est à la hauteur de sa réputation. Surtout que l’élevage et quelques années de bouteille lui confèrent un bouquet qui gagne en largeur avec l’aération. Robe chaude et soutenue, parfums de cassis mûr, de fumée et de truffe sur une bouche étoffée, bien fraîche. (5) Explication des cotes

Le bio ★★★ Bodega Villa d’Orta 2013, Somontano, Espagne (19,25 $ – 13566679)