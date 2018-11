Nous nageons ici entre deux eaux, comme si les expressions florales et épicées du pinot noir et du grenache s’invitaient au banquet, s’assurant au passage d’une fluidité et d’une fraîcheur de texture pour en amplifier l’essence. En réalité, une renaissance de grenaches oubliés, exaltés par une vinification aussi habile qu’inspirée. (5) Explication des cotes

Le rouge ★★★ Tarot 2016, Alpha Box Dice, McLaren Vale, Australie (22,25 $ – 13491081)