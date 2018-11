Le bonheur immédiat ? Ici et maintenant ? C’est le but du truc visé derrière la patente. La maison Jadot achète ici ses jus d’un seul domaine pour ensuite les vinifier sous inox et faire ainsi parler la Bourgogne à la fois simplement et efficacement. Fruité de pomme poire porté avec vivacité et franchise. Le p’tit blanc du lundi soir. (5) Explication des cotes

Le blanc ★★ 1/2 Grange Manien 2017, Louis Jadot, Mâcon Villages, Bourgogne, France (19,95 $ – 13359901)