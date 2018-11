Les Tissot poursuivent leur petit bonhomme de chemin en consolidant le bonheur des êtres humains. La production y est précise et sublimée, vivante et inspirée. Boire du Tissot, c’est vivre avec la pulsation d’un terroir accouchant d’un fruit tout simplement porté par une dynamique bio dont on sent à chaque instant la vie apparaître au grand jour. (10+) Explication des cotes

La surprise ★★★★ Chardonnay Patchwork 2016, Bénédicte Stéphane Tissot, Jura, France (37,75 $ – 11194701)