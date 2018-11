Sans défoncer le plafond de la joie pure, cet assemblage intime de cabernet sauvignon et de cabernet franc réussit le pari d’enrichir le palais par sa texture fournie et bien fraîche, sans succomber aux démons de la lourdeur et de la surmaturité. Le corps est moyen, mais cohérent. Les saveurs sont simples, fondues, savoureuses. Brochettes de boeuf ? (5)

Explication des cotes

Moins de 16 $ ★★ 1/2 Origines 2017, Cabernet de Cabernet, Jean-Claude Mas, Pays d’Oc, France (12,55 $ – 11676381)