Le sangiovese révélé dans son moment de grâce absolu. Sa respiration est lente et posée, et son souffle porteur, comme s’il assimilait déjà, sous l’impulsion d’une agriculture biologique bien sentie, à la fois l’harmonie du millésime et son séjour en foudre assumé. L’ensemble est fin, détaillé, encore suffisamment substantiel pour durer. (5 +) © Explication des cotes

Le canon ★★★★ Il Paradiso di Manfredi, Brunello di Montalcino 2010, Toscane, Italie (120,75 $ – 12694724)