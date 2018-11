Au fil de nombreuses dégustations, il me semble que la Maremma côtière semble convenir parfaitement au cabernet sauvignon. Ici, sur un terroir sablonneux (80 %), le voilà offrant une robe juvénile, dense et profonde, le tout doublé d’un fruité entier, mûr et de belle clarté. Bouche structurante, fraîche et homogène. (5 +) © Explication des cotes

Le bio ★★★ Prelius 2016, Cabernet sauvignon, Volpaia, Toscane, Italie (21,30 $ – 13706627)