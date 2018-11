Simple, vivace et peu complexe, à l’image d’un ugni blanc, par exemple, mais avec ici en prime une expression aromatique florale que viennent souligner des nuances fraîches et gourmandes d’orange. Un blanc sec et léger qui fera le bonheur de légumes grillés, d’une salade aux crevettes ou autre guédille au homard. (5) Explication des cotes

Moins de 16 $ ★★ Vale da Judia Branco 2017, Péninsule de Setubal, Portugal (10,10 $ – 10513184)