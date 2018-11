Le prosecco a ses adeptes. En suis-je ? S’il est pertinent, comme tout autre vin, mousseux ou non ; pourquoi pas ? Ça mousse fin ici. Avec cette impression de lever le voile sur un pan entier de morosité et de mélancolie. Le cépage glera s’y taille la part du gâteau (des anges) avec une légère touche saline qui avive et réjouit. Simplement. (5) Explication des cotes

La surprise ★★★ Prosecco Brut 2017, Ottopiu V8+, Sior Carlo, Trieste, Italie (19,95 $ – 13734177)