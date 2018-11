Deux cépages, touriga nacional et arragonez, qui vous tiennent en haleine et garnissent une bouche à la fois charnue, étoffée, structurée mais aussi très fraîche et savoureuse par l’intensité de son fruité. Comment résister ? Impossible. Surtout sur le cochon de lait croustillant en raison de la clarté et de la sincérité de son propos. (5) Explication des cotes

Le bio ★★★ Cabriz 2013, Dão, Portugal (18 $ – 13637879)