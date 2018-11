Les quantités s’amenuisent comme la lumière du jour à l’automne, alors courez ! Un achat à la caisse pour plusieurs raisons : les cépages locaux valent le détour et tracent l’origine ; ils sont vinifiés avec maestria ; et ils relèvent vos plats mijotés où porc, olives, légumes et poulet portugais s’invitent à table. (5) Explication des cotes

Le rouge ★★★ Quinta dos Roques Tinto Colheita 2016, Dão, Portugal (16,40 $ – 744805)