Amande, pêche, pomélo, pomme, citron, avec une touche d’herbe à peine anisée, voilà le profil aromatique et gustatif de cette cuvée où le rolle emporte le palais avec une redoutable précision. Net, bien sec et un rien vineux, voilà ce blanc de blancs disposé à mettre la table pour un bar au fenouil ou autres couteaux de mer et coquillages. (5) Explication des cotes

Le bio ★★★ Château la Tour de l’Évêque Blanc de Blancs 2017, Côtes de Provence (23,70 $ – 972604)