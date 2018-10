C’est sous la supervision du vinificateur en chef Nigel Westblade que s’élaborent les (très) nombreuses cuvées de cette fiable maison australienne. Des achats de raisins parmi plus de 140 viticulteurs et des vinifications précises qui mettent en valeur le potentiel de la Barossa. Tout y est riche, opulent et puissant, de la robe au fruité en passant par le gras des tanins. (5 +) © Explication des cotes

Le rouge ★★★ The Barossan Shiraz 2016, Peter Lehmann, Barossa, Australie (19,95 $ – 13525535)