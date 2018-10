C’est lorsque vous le laissez pénétrer en vous que ce blanc sec et vineux se fraie un chemin en catimini, soupesant sa texture pour mieux la dérouler ensuite. Il y a ici la mer, les grands espaces, cette nuance d’iode et de fruits blancs confondus. Il y a surtout une origine et une fraîcheur fine, le tout ponctué en finale par de beaux amers. Salade de légumes, pétoncles grillés. (5) Explication des cotes

Le blanc ★★★ Château Rouquette sur Mer La Clape « Cuvée Arpège » 2017, France (20,95 $ – 11864613)