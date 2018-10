Plus qu’un aligoté, une promesse tenue. Celle de sublimer le cépage pour l’ennoblir et ainsi fermer le clapet à ceux qui le pensent encore roturier. Grégory Patriat une fois de plus cartonne avec ce blanc sec bio bercé par sa sève sous un élevage qui ne lui enlève ni sa sapidité ni sa pertinence fruitée. Longueur plus qu’appréciable. (5) © Explication des cotes

La surprise ★★★ Bourgogne Aligoté 2016, Jean-Claude Boisset, Bourgogne, France (27,45 $ – 12479080)