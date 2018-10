Il me faudra consacrer un jour une chronique entière aux vins de Didier Barral. Plus qu’une gamme d’exception, il s’agit d’un modèle d’inspiration où vérité, authenticité et sublimation du vivant assoient une base commune. Le mourvèdre (80 %) est envoûtant, saisissant de profondeur et de textures. Grand vin ! (10 +) © Explication des cotes

Le canon ★★★★ 1/2 Faugères 2014 « Valinière », Léon Barral, Languedoc, France (69,75 $ – 13798517)