Ce barolo ne m’a jamais autant séduit que dans ce millésime. Il s’en dégage rapidement une subtilité, une intrigue qui le place déjà dans une classe à part. Non pas qu’il se revendique des plus riches, ni des plus profonds, ni des plus propices à de longues gardes, mais parce qu’il joue une trame texture si fine et évocatrice que je m’en trouve chaviré. Voilà, c’est dit. (5+) © Explication des cotes

Le canon ★★★★ Barolo del Commune di Serralunga d’Alba 2014, Principiano Ferdinando, Piémont, Italie (46,75 $ – 11387301)