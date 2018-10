On a l’impression de sucer une sucette au miel par un bel après-midi d’été dans un champ de lavande tant il y a ici parfums et éclats spontanés. L’intensité est manifeste et la facture est propre et précise, appuyée par une vinosité qui enrobe ce qui doit l’être, avec ce qu’il faut de fraîcheur, d’amertume et de boisé. Gourmand. (5+) © Explication des cotes

Le blanc ★★★ Lirac 2017, Château Mont-Redon, Rhône, France (24,90 $ – 12258973)