Que ferait l’amateur de vin sans une bière ? Je veux dire, pas une caisse de 24, mais une seule ? Et la bonne. Cette grande « belge forte foncée », élevée un an sous futaille, au goût riche et puissant de malt rôti et d’épices, en est une de repas comme de médiation. Bulles nourries et texture ample relevée d’une exquise pointe d’amertume en finale. (5) Explication des cotes

Moins de 16 $ ★★★★ Grande Réserve 2017, Unibroue, Chambly, Québec (10 $)