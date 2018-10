C’est pigmenté et c’est parfumé, avec cette impression de se tartiner au palais une confiture de cassis et d’autres petites baies de ce type. Un rouge corsé qui ne prend pas une ride et qui assume encore sa jeunesse avec ce petit quelque chose d’insolent, sans pour autant être déplacé. Profil homogène, peu nuancé, frais, de belle tenue. (5+) © Explication des cotes

Le bio ★★★ Finca Los Alijares 2011, Graciano, Espagne (18,90 $ – 12634182)