Le lundi soir voit le poulet portugais s’installer et trôner avec ce petit côté festif et canaille au beau milieu de la table et vous lancer le défi de lui trouver un vin à sa hauteur. Ce classique bien sec du Douro lui fera battre de l’aile et de la paupière ! Le fruité y est parfumé, souple, frais et lissé par de beaux tanins mûrs. Vivement lundi ! (5) Explication des cotes

Moins de 16 $ ★★ 1/2 Tons de Duorum 2016, Douro, Portugal (13,70 $ – 12759840)