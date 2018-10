La concurrence est vive sur notre marché en matière de côtes-du-rhône, mais l’assemblage syrah-grenache que nous propose Jean-Louis Chave est un incontournable… et va droit au coeur. À la fois du fruit et de l’humain, il est accessible et sans fard, transparent et rassembleur. Sève, générosité, sincérité et élégance. Rien que ça ! (5) © Explication des cotes

Le rouge ★★★ Mon Coeur 2015, Côtes-du-Rhône, JL Chave Sélection, Rhône, France (23,30 $ – 10330433)