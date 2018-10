Non pas par condescendance ni par patriotisme, mais toujours est-il qu’à l’image du geste fait pour l’achat d’un livre écrit par un écrivain d’ici, vous ne seriez pas perdant en débouchant plus souvent un vin québécois. Ce vidal aiguisera votre plaisir en vous livrant un fruité original, vivace et croquant, doté de fins amers. J’aime ! (5) Explication des cotes

Le blanc ★★ 1/2 Vidal 2017, Domaine Les Brome, Québec (17,25 $ – 10522540)