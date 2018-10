La famille Fouassier travaille ses vignobles en biodynamie comme un neurochirurgien le fait des parties intimes du cerveau. Avec une précision qui relève de la parfaite compréhension des sous-sols et de leurs impacts sur les fruits et de leur déclinaison ensuite sur les vins faits. Précis, délicat et cristallin, ce blanc sec offre finesse, vitalité et longueur. (5+) © Explication des cotes

La surprise ★★★ 1/2 Sancerre « Les Grous » 2016, Domaine Fouassier, Loire, France (29,75 $ – 12259423)