Mais de quoi vivent donc les vignerons pour en arriver à livrer à ce prix une telle qualité ? Je lève personnellement mon verre et mon chapeau à leur perspicacité. Je ne puis, pour ma part, que souligner cet attachement au terroir par l’entremise de leurs fruits et du vin digeste et gourmand qu’ils nous offrent. En voici un. Merci. (5) Explication des cotes

Moins de 16 $ ★★ 1/2 Clos Bagatelle 2017, Saint-Chinian, Languedoc, France (12,60 $ – 12824998)