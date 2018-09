Le rouge Easton House 2011, Californie, États-Unis (23,35 $ – 10744695)

Déjà quelques années à se fondre sous verre et toujours ce discours fruité qui ne semble pas avoir pris une ride. C’est qu’elle a encore bon teint et du souffle dans la voilure, cette cuvée où domine un cabernet sauvignon déjà nuancé, aux tanins lisses, abondants et fondus. C’est ample, chaleureux et passablement savoureux. (5) © Explication des cotes